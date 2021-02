Gasperini: "Real Madrid di valore mondiale, nei commenti sull'Atalanta c'è presunzione"

vedi letture

Dopo la finale contro il Napoli che ha permesso all'Atalanta di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del doppio confronto col Real Madrid: "Il Real è una squadra di valore mondiale. Nei commenti, sia per gli obiettivi dell'Atalanta che per gli avversari, c'è un po' di presunzione. A noi non piace, siamo contenti di confrontarci con una squadra di questo livello. Arriveremo in campo, così come nella finale con la Juventus, di non essere i favoriti, ma ci metteremo coraggio e voglia di provare a vincere".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini