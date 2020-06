Gattuso punto di riferimento del Napoli: mediatore con De Laurentiis sulla vicenda multe

Gennaro Gattuso è al centro del progetto Napoli. Come allenatore, ma pure come punto di riferimento carismatico per squadra e dirigenza. Secondo la Gazzetta dello Sport Ringhio è attualmente impegnato in prima persona nel ruolo di mediatore fra la squadra ed il presidente Aurelio De Laurentiis nella vicenda multe. E le sue pressioni, si legge, potrebbero convincere il presidente a rivedere la propria intransigenza nei confronti della squadra.

Peso specifico anche nei rinnovi - La sua influenza si è vista anche sui rinnovi di contratto: ha convinto per esempio Dries Mertens a restare e sta pressando Maksimovic e Zielinski per firmare il prolungamento. Oltre a questo, ha saputo rimotivare i giocatori più fragili come Fabian Ruiz, Insigne e Politano.