Uno dei protagonisti in parte inattesi del Genoa di Thiago Motta è senza ombra di dubbio Kevin Agudelo. Il rendimento del colombiano non sta passando inosservato, tanto che gli scout dell'Inter hanno seguito da vicino il classe '98. Di questa eventualità ne ha parlato l'agente Predrag Risticvic ai microfoni di interdipendenza.net: "L'Inter sta seguendo da vicino il giocatore? Sì, l'Inter sta monitorando il ragazzo, ho già avuto contatti con i nerazzurri. Operazione per gennaio o per il prossimo giugno? Questo non è ancora stato deciso, dipenderà dall'accordo".