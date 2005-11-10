Genoa, buone notizie per De Rossi: Meichtry in gruppo, da valutare Colombo e Ehizibue

Meno due alla sfida col Venezia. Dopodomani arriva la sfida contro i lagunari di Davide Nicola e il Genoa vuole cancellare la sconfitta di sabato scorso contro la Roma e riprendere la strada intrapresa dal 2-1 casalingo contro la Fiorentina. Al "Ferraris", mister Daniele De Rossi cerca nuovamente i tre punti per festeggiare con il suo pubblico. Prosegue la marcia di avvicinamento al "Signorini" di Pegli con novità in arrivo dall'infermeria piuttosto piena per gara dell'Olimpico di una settimana fa.

Meichtry ci siamo

La buona notizia riguarda Ethan Meichtry. Dopo le prime corse con i compagni di due giorni, l'attaccante svizzero (che aveva subito un colpo all'anca nell'impegno con la sua Nazionale) si è nuovamente allenato con i compagni certificando i progressi di questa settimana. Adesso il prossimo passo sarà la convocazione per la gara di domenica e gli allenamenti di oggi e domani sicuramente saranno indicativi.

Colombo ed Ehizibue da valutare

Anche Lorenzo Colombo sembra essere prossimo al rientro. Il centravanti verrà valutato dallo staff medico e dallo staff tecnico e spera anche lui di far parte della spedizione. Miglioramenti anche per Kingsley Ehizibue. Anche l'esterno rossoblù sta migliorando la sua condizione e vedremo se potrà mettersi alle spalle il problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Sempre a parte invece Sow, Havel, Nuredini e Venturino.