Un infortunio che non ci voleva nel percorso di Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa, entrato nel finale della sfida contro il Sassuolo, ha abbandonato il terreno di gioco dopo appena due minuti per un problema fisico. Le sensazioni del campo non sono state buone fin da subito con il giocatore trasportato negli spogliatoi a spalla dallo staff sanitario. Gli esami del giorno dopo hanno infatti evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che implicano un'operazione.

Consulto a Lione

All'inizio della prossima settimana il centravanti riscattato in estate dal Milan, in accordo con lo staff medico del Genoa, verrà accompagnato dal responsabile sanitario rossoblù Alessandro Corsini a Lione dove verrà sottoposto ad un consulto medico con l'equipe del dr. Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei chirurghi ortopedici più stimati e specializzato nella ricostruzione dei legamenti crociati.

Le parole di Colombo sui social

Lorenzo Colombo però ha da subito mostrato grande forza, come sottolinea lo stesso attaccante sui social: "È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C’è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più. Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere, e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle. So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno".