Lorenzo Colombo, dal proprio account Instagram, ha commentato con un lungo messaggio quanto accaduto nell'ultimo weekend e la relativa diagnosi di lesione del legamento crociato: "È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C’è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più. Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere, e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle.

So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno.

Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando.

Ci vediamo presto. ❤️‍🩹".