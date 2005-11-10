120 secondi. Tanti sono trascorsi dall'ingresso in campo di Lorenzo Colombo e la sua uscita dal terreno di gioco per infortunio. La sensazioni non sono state buonissime. Le immagini riportavano le lancette del tempo indietro di quasi due mesi, quando a Bucarest il centravanti si era infortunato alla caviglia. Questa volta però il problema è più serio e servirà più tempo per recuperare. Gli esami svolti nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà necessaria l'operazione.

Investimento in estate

Una tegola che non ci voleva per la squadra di Daniele De Rossi che in estate aveva investito molto sul giocatore. Le presenze, i gol e l'obiettivo finale raggiunto della salvezza avevano portato al riscatto obbligatorio del Milan con il club di Villa Rostan che aveva investito circa 10 milioni di euro. La stagione potrebbe essere quindi chiusa in anticipo per il giocatore visto che più o meno i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sui sei mesi.

A gennaio arriverà una punta

Servirà quindi dal mercato un nuovo attaccante che possa giocare in alternativa al bomber montenegrino Milutin Osmajic, anche se in passato Vitinha aveva già ricoperto quel ruolo. La palla dunque passerà al chief of football François Modesto e al direttore sportivo Stefano Melissano trovare il sostituto giusto da inserire nella rosa rossoblù per la seconda parte di stagione.