Genoa, De Rossi stravede per Robinho Junior: "Non verrà a Roma per vedere l'Olimpico"

C'è un giovane che incuriosisce un po' tutto l'ambiente Genoa ed è Robinho Junior, figlio dell'ex Milan e Real Madrid. Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Roma del classe 2007, riempendolo di elogi: "Verrà con noi, sicuramente sarà in panchina e non verrà per vedere l’Olimpico. È un giocatore che diventa un’alternativa".

Le sue caratteristiche

De Rossi descrive un po' il modo di essere di Robinho Junior: "Lui è disponibile, andare in Primavera non è un peso per lui, ci va con lo spirito giusto ed è la conferma che è un ragazzo che si è inserito alla grande nel gruppo. È un giocatore che gioca meglio dentro il campo e può creare scompiglio anche a partita in corso. Sta sorprendendo un po' tutti quanti, deve mettere un po' di centimetri, ma fa le cose giuste".

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