Inter, occhi su un figlio d'arte: scout in Brasile per Robinho Junior

Un figlio d’arte per l’Inter. Secondo quanto riferito da UOL Esporte, i nerazzurri sarebbero tra le società che hanno spedito osservatori in Brasile per seguire Robinho junior, figlio dell’ex campione di Real Madrid e Milan, tra le altre.

Classe 2007, Robson de Souza Júnior - questo il nome completo del ragazzo - ricorda per fisico e movenze il padre, al quale è accomunato anche per la capacità di giocare su entrambe le fasce dell’attacco. Legato al Santos da un contratto fino ad aprile 2027, è stato aggregato alla prima squadra con cui ha giocato cinque partite - 73 minuti complessivi - senza trovare la via del gol.

Considerate le regole Fifa sui trasferimenti internazionali di minorenni, non potrebbe lasciare il Brasile prima di dicembre 2025, quando compirà diciotto anni. Ma non è escluso che, poi, accada a stretto giro di posta.