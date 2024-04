Live TMW Genoa, Gilardino: "Sera splendida. Futuro? In questi giorni ci siederemo con la società"

22.47 - Al termine della gara contro il Cagliari, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

C'era un po' di timore ci fosse un po' di testa scarica.

"Questo è il valore di questa squadra. L'ho rimarcato tantissime volte in questa stagione. Questa è una prova chiara del valore umano di questa squadra. Non è nelle nostra volontà e nel nostro DNA ma c'è voglia di migliorarci come gruppo e stasera abbiamo fatto una prova forte".

Che farai?

"E' stata una serata splendida innanzitutto. Fantastico il nostro popolo, avremo modo in questi giorni di sedermi con al società e parlare. C'è grande affetto, stima e riconoscenza nei confronti della società, di questa piazza, di questa gente e di questa squadra. Ricambiato. Io qua sto bene, lavoro bene. Mi auguro ci siano tutti i presupposti per andare avanti".

Avete avuto più tempo per preparare la gara rispetto alla Lazio.

"Prima della partita con la Lazio avevo poco tempo per recuperare le energie. Come avete visto tutti con la Lazio siamo un po' calati. Abbiamo saputo giocare a calcio e determinato in campo con agonismo e palleggio. Bravi i ragazzi".

De Winter non scaricava mai il pallone dietro.

La volontà era andare a migliorare queste situazioni nel lavoro dei tre dietro. Badelj è stato strepitoso, Frendrup instancabile e Thorsby eccellente. Merito a tutti".

Ora come si preparano le prossime gare?

"Prepareremo al massimo la sfida col Milan. Pioli è un grandissimo allenatore con una squadra forte e noi dovremo andarcela a giocare senza timore ma con coraggio. Con grande rispetto provare tutte le partite con ordine".

Retegui?

"Sta lavorando tanto Mateo. Tiene botta e fa salire la squadra. Ha un peso specifico là davanti. Come lui Vitinha, Ekuban e Ankeye quando gioca. Per Albert non ci sono più aggettivi".

Quanto peserà la condizione "Ferraris" sul tuo futuro?

"Mi sono dimenticato una cosa importante. Ci tengo a dedicare questa vittoria a Zangrillo. Lui sa il perché. La dedico a lui e alle persone che c'erano, c'erano i miei genitori e mia moglie. So quanto ci teneva il presidente".

Zangrillo ha detto che sarebbe un peccato se andassi via.

"C'è un legame di grande rispetto. E' stato un po' l'artefice della volontà, insieme agli altri dirigenti, di portarmi in prima squadra. Sono molto riconoscente a lui e alla società".

Ranieri ha parlato bene di te.

"Ha un valore incredibile da un tecnico di questo calibro e di questa esperienza. E' un tecnico vincente. Quest'anno, nelle difficoltà, ha saputo tirare fuori qualcosa di straordinario dal Cagliari. Bravura della società e sua. Il Cagliaiur ha giocatori di qualità e fisici che potranno lottare fino alla fine per salvarsi".

Nel finale di stagione ci sarà da divertirsi ora.

"Mi diverto poco in panchina. Soffro tanto. Stasera mi sono divertito. Mi diverto vedere i ragazzi in allenamento e ho un senso di approvazione nei loro confronti. Non possiamo abbassare l'attenzione neanche di un centimetro".