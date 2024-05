La nuova Roma sta prendendo forma: accordo definito con Ghisolfi, triennale per De Rossi

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, si concentra anche sul futuro della Roma. Il nuovo organigramma dei giallorossi, sempre targati Friedkin, sta finalmente prendendo forma. Se sembra infatti ormai definito l'accordo col direttore sportivo Florent Ghisolfi, a mister Daniele De Rossi è stato offerto un rinnovo triennale che aspetta solamente di essere ufficializzato. Saranno questi i due nuovi capisaldi della Roma che verrà, pronta a ripartire dalla prossima estate con un progetto tecnico-tattico costruito proprio intorno alle idee del suo giovane allenatore

Chi è Florent Ghisolfi

Il francese Florent Ghisolfi è un nome caldo per essere il nuovo direttore dell'area tecnica della Roma. Attualmente al Nizza, il dirigente ha già incontrato due volte i Friedkin, come raccontatovi a inizio mese da TMW. Trentanove anni, un passato da calciatore fra Bastia e Reims, ha provato la carriera da allenatore fino al 2019, quando è diventato coordinatore al Lens, per poi passare - a ottobre 2022 - proprio al Nizza.