Fiorentina, tira aria di rifondazione. Addio quasi certo per Castrovilli, Duncan, Quarta e Lopez

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un riepilogo circa tutte le cessioni che dovrebbero riguardare la Fiorentina a giugno: nel post partita con il Monza le parole di Arthur sono state d'amore totale per la città, ma i più di 20 milioni per il riscatto e un ingaggio di oltre 5 non sono cifre per le casse della Fiorentina.

Sempre a centrocampo il riscatto di Maxime Lopez è fissato a 9 milioni, ma pure in questo caso difficilmente il giocatore rimarrà in viola. Anche il futuro di Bonaventura ora è tutto da scrivere: non ha raggiunto la percentuale del 70% delle presenze per il rinnovo automatico ed ecco perché la sua permanenza è in dubbio. Gaetano Castrovilli poi è in scadenza a giugno e le possibilità che possa rimanere sembrano alquanto ridotte. Anche Alfred Duncan si svincola a giugno 2024 e ad ora non risultano incontri per prolungare, ma avrebbe già alternative.

Ha mercato anche Barak: lo volevano il Napoli e il Cagliari a gennaio e ora si parla della Lazio. Su di lui verranno fatte delle riflessioni. In attacco Belotti è in prestito secco e ad ora tornerà alla Roma. Per la fase offensiva invece potrebbe rinnovare Kouame. I lavori vanno avanti da tempo però sarà necessario aspettare la fine della stagione per la definizione fino al 2027. A breve, arriverà in Italia l'agente di Martinez Quarta. L'argentino è in scadenza nel giugno 2025 e se non verrà prolungato, è possibile che ceda alle tentazioni del Napoli che lo segue da tempo.