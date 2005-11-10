Genoa, l'infermeria si svuota e l'attacco cresce: Colombo e Meichtry oggi ci saranno

Doppio recupero lampo per il Genoa. Il recupero era nell'aria e la lista dei convocati stilata ieri sera da Daniele De Rossi ha fugato ogni dubbio. Ethan Meichtry e Lorenzo Colombo faranno parte della spedizione che oggi alle ore 15 sfiderà il Venezia al "Ferraris". L'attaccante svizzero era ai box dall'ultima pausa per le Nazionale a causa un problema all'anca mentre il centravanti ex Milan si era infortunato alla caviglia (per fortuna solo una distorsione) nell'amichevole disputata il 2 ottobre scorso a Bucarest contro il Rapid.

Due recuperi importanti

Il percorso di recupero è andato a buon fine con l'elvetico che aveva già iniziato a correre in settimana e si è aggregato in gruppo nella giornata di giovedì. Più lungo il ritorno in gruppo del numero 29 che, come ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa, ha avuto come diversi elementi della truppa rossoblù, un virus intestinale che ne aveva messo in dubbio la disponibilità.

Cresce l'attacco

Da capire però quale sarà il minutaggio. La fortuna è che il reparto offensivo cresce a livello numerico fornendo le giuste alternative a De Rossi. Oltre a Osmajic, Vitinha, El Shaarawy e Robinho ci sono anche due frecce in più. Non è riuscito a recuperare invece Ehizibue che adesso mette nel mirino in match infrasettimanale contro la Juventus di mercoledì.