© foto di Federico Gaetano

La pesante sconfitta di ieri sul campo dell'Inter potrebbe costare caro a Thiago Motta. Il tecnico del Genoa è vicino all'esonero ed il Grifone starebbe pensando all'ex Cagliari Diego Lopez per sostituirlo. Occhio però alle alternative: come riporta Sky infatti, Preziosi potrebbe contattare nuovamente Davide Ballardini, tecnico che in più occasioni è stato chiamato proprio per salvare il Genoa.