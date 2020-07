Genoa, Nicola: "Il 3-0 per il Toro non rispecchia la nostra partita. La rabbia diventi benzina"

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa contro il Torino per 3-0: "Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che sono bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo".

Adesso Lecce e Samp.

"Mi interessa solo la prossima, la rabbia di questa sconfitta deve essere trasformata in benzina. Non ci sono altre considerazione da fare. Vogliamo vincere contro il Lecce, non è un obbligo ma una volontà".

Il vostro problema è mentale? I primi 20 minuti sono stati eccezionali.

"Abbiamo creato anche i presupposti per pareggiare ma sul 2-0 poi dovevamo rischiare. Non c'era altro da fare se non rischiare. La nostra rosa è competitiva ma siamo in difficoltà dall'inizio dell'anno. Dobbiamo rimanere concentrati per arrivare al nostro obiettivo".

Cosa non riesce a comunicare ai ragazzi?

"Credo di avere un rapporto schietto, leale e sincero. I giocatori sanno benissimo che se avessimo fatto il percorso intrapreso ultimamente non avremmo questa classifica. Non dobbiamo buttarci giù, siamo venuti a Torino per fare la partita. Dobbiamo migliorare e proseguire su questa squadra".

Vuole riproporre Iago Falque trequartista?

"Certo, sono contento della sua partita ed è un giocatore importante per noi. Abbiamo giocatori di qualità, dobbiamo diventare più cinici e la partita va letta in tutti i suoi momenti. Si possono recuperare uno o due gol ma è meglio andare in vantaggio. Questa partita deve darci rabbia, giochiamo tra tre giorni e mi tengo il buono della nostra partita".