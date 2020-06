Genoa-Parma 1-4, le pagelle: Cornelius mattatore, Hernani positivo e rossoblu imballati

LE PAGELLE DEL GENOA

Perin 5 - Mette fuori causa Masiello toccando il pallone sul cross di Hernani in occasione del primo gol di Cornelius. Bene in un paio di occasioni.

Romero 4,5 - Dalla sua parte sia Gervinho che Kurtic spingono con insistenza, si fa anticipare troppo facilmente da Cornelius in occasione del raddoppio.

Soumaoro 5 - Imballato come tutta la squadra, la sua mole è importante, è il Parma ne approfitta. Si rifarà.

Masiello 4,5 - Perde dei duelli che non sono da lui. Viene messo fuori causa da Perin in occasione della rete del vantaggio gialloblu (Dal 72’ Barreca sv).

Biraschi 4,5 - Spinge poco sulla corsia di destra, ha il suo bel da fare con gli esterni gialloblu che non riesce ad arginare.

Sturaro 5,5 - Ci mette la grinta, che non manca mai neanche a nessun suo compagno di squadra. Si procura il rigore che Criscito fallisce.

Schone 5 - Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, quel guizzo che la sua qualità gli permette. Non è in serata.

Cassata 5 - Si vede poco in fase propositiva, viene sovrastato dal centrocampo del Parma più in palla questa sera (Dal 46’ Iago Falque 6 - Si presenta con molto dinamismo e dimostra freddezza dal dischetto realizzando l’1-3).

Criscito 4,5 - Dalla sua parte Hernani si allarga spesso e fornisce due assist per i gol di Cornelius. Angola bene il rigore ma Sepe si supera neutralizzando il tiro (Dal 56’ Behrami 6 - Entra con il piglio giusto recuperando diversi palloni).

Pandev 5 - Si muove molto sul fronte d’attacco ma la retroguardia del Parma gli lascia poco spazio di manovra (Dal 56’ Pinamonti 5,5 - Viene stretto anche lui nella morsa della difesa del Parma).

Favilli 5 - Nicola lo schiera dal primo minuto ma si vede poco senza offrire spunti alla manovra rossoblu (Dal 66’ Destro sv).

LE PAGELLE DEL PARMA

Sepe 7 - Paganini non ripeterà, Sepe sì. Dopo tre giorni dal penalty parato a Belotti, il portiere gialloblu si supera neutralizzando anche il tiro dagli undici metri di Criscito. Sul secondo rigore di serata, nulla può sulla conclusione di Iago Falque.

Laurini 6,5 - Molto ordinato nella fase difensiva con Criscito dalla sua parte crea pochi problemi, due assist. Unica sbavatura, il rigore dell'1-3. (Dal 66’ Darmian 6 - Buono il suo impatto sul match per l’esterno destro).

Iacoponi 6,5 - Preciso all’interno dell’area di rigore, unico neo quel fallo di mano che avrebbe potuto regalare il pareggio al Genoa.

Bruno Alves 7 - In area di rigore i palloni alti sono tutti i suoi, sbaglia pochissimo sempre puntuale nelle chiusure (Dal 72’ Dermaku sv).

Gagliolo 6,5 - Si sovrappone a Gervinho sulla sinistra e da un suo cross nasce un’occasione importante per il Parma su cui Perin si supera.

Hernani 7 - Gioca molto largo nella scacchiera di D’Aversa ed è il vero assistman della serata con due cross che portano altrettanti gol di Cornelius (Dal 62’ Kucka 6 - Ex di serata, non si fa tradire dall’emozione).

Brugman 6,5 - E’ una delle tre novità della serata di D’Aversa dopo lo spezzone dell’Olimpico-Grande Torino. Prestazione buona in mezzo al campo (Dal 72’ Scozzarella sv).

Kurtic 6,5 - Si allarga spesso andando a pungere verso l’area di rigore del Genoa. Bene anche in fase di interdizione.

Kulusevski 7 - Inizia un po’ timido ma poi inizia a prendere campo quando viene accentrato su Schone. Mette la sua firma sul match realizzando il gol del 4-1.

Cornelius 8 - Il Genoa è la sua vittima preferita: sei gol su undici stagionai, tre gol questa sera come i punti importanti per il Parma. Ciliegina sulla torta la sponda per il gol di Kulusevski.

Gervinho 6 - Il tocco non è ancora pulitissimo, le scorie del lockdown ci sono ancora un po’ ma resta comunque una prestazione positiva la sua (Dal 67’ Barillà 6 - Entra nel momento di maggiore spinta del Genoa e tiene botta).

