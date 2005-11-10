Genoa, Wiafe: "Abbiamo fatto quello che potevamo, ecco cosa mi dice De Rossi"

Samuel Wiafe, centrocampista del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa 2-0 contro la Roma: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, dando tutto. Sono molto contento per l'esordio da titolare, ringrazio mister e società per il loro aiuto".

Cosa ti chiede De Rossi?

"A volte mi dice di non spegnere l'aggressività che ho in me e di andare sempre forte".

Quanto è difficile affrontare la Roma?

"É la prima volta che gioco contro una squadra così forte e aggressiva nell'uomo contro uomo. Abbiamo fatto quello che si poteva fare".

Si poteva fare qualcosa sul gol di Castro?

"L'ho sfiorata io, potevo arrivarci un po' prima e forse chiuderlo".

A chi ti ispiri?

"Mi ispiro molto a Bellingham e Pogba".

Come ti trovi a Genova?

"Mi piace, ma non sono un ragazzo che esce tanto, devo ancora fare dei giri".