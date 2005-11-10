Hamed Traoré elogia Samuel Wiafe. Il centrocampista del Genoa, intervistato dai nostri taccuini, ha parlato del suo compagno di reparto, giovane molto interessante e già nel mirino delle nazionali giovanili azzurre. Il giocatore, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia ed ex Sassuolo, ha così commentato: "E' un ragazzo intelligente e - ha dichiarato - che ha voglia di lavorare e migliorare. Io cerco di dargli un po' di consigli e lui vuole imparare. Potrà fare grandi cose".

E nel vostro ruolo quanto è importante avere un allenatore come De Rossi?

"Io parlo spesso con il mister. Questa posizione l'ho ricoperta ad Empoli ma avevo 18 anni. Mi dà dei consigli su come muovermi e come far girare la squadra".

Dopo l'amichevole di Bucarest De Rossi rimase colpito positivamente dalla sua condizione fisica. Aveva tanta voglia di tornare.

"Davvero tanta voglia di tornare. Certo, voglio sempre migliorare e crescere e lavoro tanto in questo senso sia a casa che al campo. Io avrei voluto tornare già dalla gara con il Frosinone ma il club ha fatto bene ad avere prudenza".

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