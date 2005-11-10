Genoa, Wiafe: "Sono aggressivo come De Rossi. Il mister mi dice di esserlo, ma con la testa"

Samuel Wiafe, giovane centrocampista del Genoa e dell'Italia Under 19, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della Nazionale. Queste le sue specifiche dichiarazioni sul Grifone e sui consigli di mister De Rossi:

Le parole di Wiafe sui rossoblù

Sulla sua rapida crescita: "Sono molto orgoglioso di me stesso, ci ho sempre creduto, anche se onestamente non mi aspettavo di fare tutta questa strada in così poco tempo".

Sulla popolarità e i tifosi: "Non sono uno che esce molto, quindi non ho avuto granché modo di incontrare i tifosi in giro per la città. Sui social, invece, mi scrivono in tanti".

Sul numero 71 e il nonno Kwaku: "Prendendo il 71, ho voluto fare una sorpresa a mio nonno: non sapeva che lo avrei preso. E lui è stata la prima persona che ho chiamato appena saputo della prima convocazione in Nazionale, perché è sempre stato quello che mi ha sempre dato più forza".

Sull'emozione di giocare a Marassi contro il Milan: "All'inizio ci facevo meno caso perché ero totalmente concentrato sulla partita. Poi, proprio prima di Genoa-Milan, De Rossi ci ha detto di guardare lo stadio, i tifosi, vedere quanto ci vogliono bene: quindi mi sono messo a osservarli, ed è stato bellissimo".

Sui consigli di Daniele De Rossi: "Il mister cerca sempre di darmi consigli, su come migliorarmi. Lui ha giocato in un ruolo molto simile al mio, e penso di avere alcune sue caratteristiche, come l'aggressività in campo. Mi dice di esserlo, ma ovviamente di usare la testa".