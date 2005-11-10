Il 18enne Wiafe racconta la sua favola: "Ci ho sempre creduto, Lampard e Ibra i miei idoli"

Dalla Primavera 2 del Modena alla Serie A con il Genoa, passando per la Nazionale Under 19. Samuel Wiafe sta vivendo un'ascesa rapidissima, costruita attraverso lavoro, sacrifici e convinzione nei propri mezzi. Il centrocampista classe 2008, arrivato in Italia dal Ghana nel 2019, si è raccontato ai canali ufficiali della FIGC, ripercorrendo le tappe della propria crescita, il rapporto con la famiglia, l'emozione di giocare a Marassi e i consigli ricevuti da mister Daniele De Rossi. Senza dimenticare la voglia di rivincita contro l'Ucraina, dopo l'eliminazione dall'Europeo Under 19.

Le dichiarazioni di Samuel Wiafe in vista di Italia-Ucraina, in programma domani a Fano, nella seconda giornata del Round 2 di qualificazione all’Europeo 2027

Sulla sua rapida crescita: "Sono molto orgoglioso di me stesso, ci ho sempre creduto, anche se onestamente non mi aspettavo di fare tutta questa strada in così poco tempo".

Sulla popolarità e i tifosi: "Non sono uno che esce molto, quindi non ho avuto granché modo di incontrare i tifosi in giro per la città. Sui social, invece, mi scrivono in tanti".

Sulla vita da solo a Genova e la cucina: "Sono abituato a cucinare, me lo ha insegnato mia madre, da piccolo lo facevo anche per i miei fratelli".

Sul numero 71 e il nonno Kwaku: "Prendendo il 71, ho voluto fare una sorpresa a mio nonno: non sapeva che lo avrei preso. E lui è stata la prima persona che ho chiamato appena saputo della prima convocazione in Nazionale, perché è sempre stato quello che mi ha sempre dato più forza".

Sulla fede e la preghiera: "Prego ogni giorno appena mi alzo e prima di andare a dormire, poi a volte prima degli allenamenti e sempre prima di ogni gara".

Sull'emozione di giocare a Marassi contro il Milan: "All'inizio ci facevo meno caso perché ero totalmente concentrato sulla partita. Poi, proprio prima di Genoa-Milan, De Rossi ci ha detto di guardare lo stadio, i tifosi, vedere quanto ci vogliono bene: quindi mi sono messo a osservarli, ed è stato bellissimo".

Sui consigli di Daniele De Rossi: "Il mister cerca sempre di darmi consigli, su come migliorarmi. Lui ha giocato in un ruolo molto simile al mio, e penso di avere alcune sue caratteristiche, come l'aggressività in campo. Mi dice di esserlo, ma ovviamente di usare la testa".

Sui suoi idoli calcistici: "Inizialmente Frank Lampard, perché anch'io calciavo di potenza. Poi Ibrahimovic, sempre per le qualità al tiro, ora direi Pogba e Bellingham".

Sulla sfida dell'Italia U19 contro l'Ucraina: "Cercheremo di vincere a ogni costo, anche perché io e gli altri compagni che eravamo in Galles ci ricordiamo di quella partita, e la sconfitta fu una grande delusione".

Sulla Nazionale maggiore e il sogno di arrivarci: "Ieri sera abbiamo visto la partita, sappiamo che ci sono ragazzi giovani che erano in Under 19 fino a pochi mesi fa e hanno fatto il salto".

E ancora: "Con alcuni compagni ci siamo detti: 'Sembra facile giocare con i grandi, ma siamo stati anche noi ad averlo reso così, grazie al nostro lavoro e ai nostri sacrifici'".