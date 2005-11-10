Ghilardi: "La mia miglior partita con la Roma? Non tocca a me dirlo"

Daniele Ghilardi, difensore della Roma reduce dal successo sullo Slovan Bratislava in Champions League, commenta la classifica: “Non so se ci stia stretta. Fuori casa abbiamo fatto un punto su un campo non facile, con il Real Madrid abbiamo perso ma la prestazione c’è stata. Oggi abbiamo fatto punti, cercheremo di migliorare sempre la classifica”.

Si torna a vincere in Champions dopo quasi otto anni. È già lo scatto mentale necessario?

“Affrontiamo ogni partita allo stesso modo, a prescindere dall’avversario. Cercare di vincere è il nostro obiettivo”.

Prima partita in Champions, con assist e un gol annullato. Le tue sensazioni?

“Sono molto contento, ero emozionato e piano piano mi sono sciolto. Speriamo di continuare così”.

È la tua miglior partita con la Roma?

“Questo non lo so, forse sta a voi dirlo. Non devo dirlo io”.

Una cosa su cui puoi migliorare?

“Su tutte le cose, dal colpire la palla di testa alla velocità nell’uno contro uno. Posso ancora migliorare su tutti gli aspetti, spero che si veda in campo quanto facciamo in allenamento”.