Cosa ci dice la crescita di Daniele Ghilardi. Un anno fa di questi tempi...

Daniele Ghilardi ieri sera ha finalmente trovato il suo primo gol in Serie A. Dopo la rete annullata contro lo Slovan Bratislava per una posizione di fuorigioco di Castro ritenuta attiva sulla sua conclusione, ieri l'ex Hellas ha realizzato il definitivo 2-5 in quel di Udine su assist proprio dell'argentino. "Ho calciato con tutta la forza che avevo, avevo i crampi ed ero morto (ride ndr). Ci ho messo più di due stagioni a farlo, era ora: avevo segnato solo in Serie B e in Serie C. Siamo abituati ad inserirci perché il mister ci dice che tutti abbiamo la qualità per fare assist e gol, ci prepariamo in allenamento e i risultati si vedono in campo. Siamo veramente tutti titolari, stiamo avendo minutaggio per mostrare ognuno le proprie qualità: abbiamo bisogno di tutti per le tante partite", le sue parole al termine della gara.

Un anno fa di questi tempi appena 5 minuti giocati

Ghilardi s'è trasferito dall'Hellas Verona alla Roma nell'estate 2025, una operazione da circa 10 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto arrivato qualche mese più tardi nonostante un primo periodo decisamente complicato per il classe 2003 che nelle prime undici partite con la maglia giallorossa s'è sistematicamente accomodato in panchina. Ghilardi ci ha messo tempo per mettersi al pari con gli altri, per ambientarsi nella nuova realtà. All'inizio Gasperini non lo riteneva pronto e l'ha fatto esordire solo a fine ottobre, solo per cinque minuti contro il Parma.

Nel 2026 è cambiato tutto

Per Ghilardi il 2025 s'è concluso con pochissimi minuti in campionato e una sola gara da titolare in Europa League contro il Midtjylland, numeri da giocatore pronto per un prestito in ben altra realtà. E invece la Roma ha avuto la forza di aspettarlo, di lanciarlo nell'emergenza dopo mesi di apprendistato e di ritrovarsi già nel girone di ritorno dello scorso campionato un vero e proprio titolare. Un calciatore che da gennaio a oggi è cresciuto tantissimo e a settembre è stato chiamato anche in Nazionale da Robero Mancini.

Ghilardi insomma è la dimostrazione plastica che coi giovani serve pazienza e coraggio. Serve il giusto percorso di crescita per non bruciarli e, al contempo, per non tarpargli le ali: Gasperini anche da questo punto di vista da tanti anni si sta dimostrando uno dei migliori.