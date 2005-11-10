Italia, Ghilardi: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"

Il difensore della Roma e dell'Italia Daniele Ghilardi ha parlato a Sky Sport prima della sfida degli azzurri contro la Francia in Nations League. Questo il suo pensiero: "Una bellissima partita, affrontiamo una grande squadra in uno stadio bellissimo quindi daremo sicuramente il massimo".

A livello personale sta trovando continuità nel gruppo azzurro...

"Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità".

Contro la Francia servirà un'attenzione particolare soprattutto in difesa.

"Loro sono tutti grandi giocatori, ma noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre qualità. Ovviamente servirà attenzione al loro reparto offensivo perché sono tutte stelle".