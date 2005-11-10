Italia, Ghilardi: "Grande attenzione in difesa, proveremo ad esprimere il nostro calcio"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:38Serie A
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12.11.2026 20:38Serie A
Ha parlato il difensore della Roma, poco prima dell'inizio di Italia-Francia: "San Siro da conquistare con le nostre idee".
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Il difensore dell’Italia Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro la Francia.
Come conquistare il pubblico di San Siro?
"Come sappiamo giocare, con le nostre idee. Proveremo a dare il massimo, è una partita importantissima".
Francia con qualche defezione.
"Hanno qualche assenza, ma chi rimpiazza non è da meno. Grandissima attenzione difensiva e speriamo di esprimere il nostro miglior calcio".
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