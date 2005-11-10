Gianluca Gaetano seguito dalla Nazionale di Roberto Mancini. A novembre è più difficile

"Una sola parola: peccato, in tutti i sensi". Gianluca Gaetano sognava una gara diversa contro il Milan, al netto del suo gol - il primo in maglia Atalanta - che non ha evitato la sconfitta per tre a due a San Siro. È però un segnale importante dopo le prime gare di campionato: cinque gare da novanta minuti, poi il rosso per espulsione diretta nel finale contro la Roma. Quindi qualche panchina, mentre nelle ultime due partite si è disimpegnato bene.

Seguito da Roberto Mancini

Il centrocampista è uno degli osservati speciali per la Nazionale e potrebbe presto ricevere (almeno) una preconvocazione. A novembre però ci sarà meno spazio - e meno partite - quindi non è detto che ci sarà già l'inserimento in pianta stabile. Gli ultimi chiamati erano Barella, Tonali, Romano, Mandragora, Ricci, Fagioli, Frattesi, Fagioli e Doumbia.

Le parole dopo il primo gol in campionato

"Secondo me siamo a un buon punto, perché abbiamo fatto due partite di grande livello contro il Venezia e il Pafos. Oggi nel primo tempo abbiamo avuto un approccio un po' molle, siamo stati attendisti e non abbiamo fatto una buona pressione come nelle due partite precedenti. Però penso che nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e si è vista un'altra Atalanta. Giorno dopo giorno cerchiamo di lavorare facendo sempre più nostri i concetti del mister, partendo già da giovedì con un approccio diverso".