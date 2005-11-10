Atalanta, Sarri perde i pezzi: dopo Kristensen va ko anche Gaetano, dentro Pasalic
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Simone Lorini
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Oggi alle 22:13Serie A
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29.10.2026 22:13Serie A
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Ancora problemi per l'Atalanta e per Sarri: fuori Gianluca Gaetano per un problema alla coscia, mentre ad inizio gara la Dea aveva perso Thomas Kristensen per un problema al flessore. Si tratta del secondo infortunio stagionale per l'ex Udinese.
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