Gaetano: "Felice del mio primo gol con l'Atalanta. Una sola parola: peccato, in tutti i sensi"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 11:09Serie A
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19.10.2026 11:09Serie A
Il commento del centrocampista nerazzurro sulla sconfitta patita ieri a San Siro contro il Milan: 3-2 a favore dei rossoneri il risultato finale del match.
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"Una sola parola: peccato, in tutti i sensi". Gianluca Gaetano, centrocampista dell'Atalanta, ha affidato ai suoi profili social la reazione alla sconfitta di ieri contro il Milan. "Felice del mio primo gol con questa maglia", ha proseguito l'ex Napoli, esprimendo la propria soddisfazione per il gol segnato, nonostante il 3-2 finale a favore dei rossoneri.
La pagella di Gaetano su TMW
Dal 60’ Gaetano 7 - Unica nota lieta della serata milanese, attacca lo spazio con cattiveria e batte Maignan. Oltre al gol di pregevole fattura, migliora pure la fluidità della manovra. Ottimo impatto.
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