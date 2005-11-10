Giannichedda: "Ottimo lavoro di Gattuso. La Lazio può togliersi grandi soddisfazioni"

La domenica calcistica si chiude con il match dell'Allianz Stadium. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ospiterà la Lazio. E proprio sulla squadra di Gennaro Gattuso si è espresso ai microfoni di Sky Sport, l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda: "Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, qualcosa di incredibile. Complimenti a loro, hanno un’identità ben chiara. La Juve può avere delle difficoltà, è una squadra nuova e Spalletti deve ancora trovare la quadra per riportarla ad alti livelli.

Nessuno si aspettava questa Lazio, ma ho notato l'entusiasmo dei giocatori nel seguire Gattuso. È entrato nella testa dei giocatori, che se vogliono riportare la gente allo stadio dipende tutto da loro. Non so per quanto continueranno così, ma con questa voglia e questo entusiasmo possono togliersi grandi soddisfazioni".