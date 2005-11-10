Giannichedda: "Ottimo lavoro di Gattuso. La Lazio può togliersi grandi soddisfazioni"
Andrea Piras
La domenica calcistica si chiude con il match dell'Allianz Stadium. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ospiterà la Lazio. E proprio sulla squadra di Gennaro Gattuso si è espresso ai microfoni di Sky Sport, l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda: "Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, qualcosa di incredibile. Complimenti a loro, hanno un’identità ben chiara. La Juve può avere delle difficoltà, è una squadra nuova e Spalletti deve ancora trovare la quadra per riportarla ad alti livelli.
Nessuno si aspettava questa Lazio, ma ho notato l'entusiasmo dei giocatori nel seguire Gattuso. È entrato nella testa dei giocatori, che se vogliono riportare la gente allo stadio dipende tutto da loro. Non so per quanto continueranno così, ma con questa voglia e questo entusiasmo possono togliersi grandi soddisfazioni".