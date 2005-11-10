"Gattuso sta facendo molto bene, se uno leggeva la rosa a inizio anno, nessuno si aspettava un andamento del genere". Così mister Giuliano Giannichedda, che ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com ha parlato della Lazio allenata dall'ex calciatore di Milan e Nazionale. "E' stato bravo a entrare nella testa dei giocatori, però se leggi la rosa chi si aspettava la Lazio lì? Bisogna ammetterlo", ha aggiunto. E sulla possibilità che Gattuso sia stato sottovalutato in questo percorso da allenatore, ha ammesso: "Quando alleni Milan, Lazio, Napoli, se lo fosse stato non sarebbe stato in questi club in Serie A. Sicuramente il suo percorso personale ha aiutato, l'esperienza serve a quello. Per me è un buon allenatore".

Nico Paz e Mastantuono, chi le piace di più?

"E' anche più grande Nico, ed è importante ora. Credo che Mastantuono il prossimo anno può diventare come Nico Paz. Poi fisicamente Nico è più pronto, ma vedremo tra due anni dove sarà Mastantuono, che è più giovane ed è normale che oggi pensi più al colpo di classe. Io nella mia squadra vorrei Nico Paz, è troppo più bravo e mi piace l'umiltà nel mettersi a disposizione per migliorare. E Fabregas lo ha messo al centro del progetto giustamente".

Scamacca non segna dal 15 ottobre, che cosa succede?

"Se sta bene è uno forte, vede la porta, ma se ogni 20 giorni ti fermi per un guaio fisico non arrivi mai al 100%. E perdi il posto se gli altri vanno bene. Il problema ora è fisico".

Juve tra Inzaghi e Conte, da chi ripartire l’anno prossimo?

"Sono due allenatori diversi. La differenza è che e va Conte, devi tornare sul mercato prepotentemente, con Inzaghi la stessa situazione la puoi creare in 2-3 anni. Conte chiede subito la possibilità di avere una Juve protagonista. Inzaghi inizialmente si adatta".