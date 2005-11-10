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Dall'Irlanda alla Serie D, passando per un mese in camper: la storia di Milo Beimers

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:04Serie D
10.11.2026 10:04Serie D
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Milo Beimers a 18 anni ha attraversato l'Europa in camper con il padre per trovare squadra. Ora gioca nella Vigor ed è stato convocato da Giannichedda.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Un mese in viaggio attraverso l'Europa, migliaia di chilometri senza sapere dove avrebbe giocato e un padre sempre al suo fianco. È il percorso che ha portato Milo Beimers, portiere nordirlandese di 18 anni, a trovare una squadra in Italia. Dopo aver lasciato il Glentoran, club nel quale era cresciuto fin dai tredici anni, ha deciso di cercare fortuna tra Spagna e Portogallo, accompagnato da papà Kevin e a bordo del camper della sorella Charlie. Oggi difende i pali della Vigor Campagnano Gialloblù ed è tra i 44 convocati da Giuliano Giannichedda per il primo stage stagionale della Rappresentativa Serie D.

Un mese in camper alla ricerca di una squadra

Nell'estate 2026 Beimers ha scelto di mettersi in gioco lontano da casa. Aveva appena concluso gli studi e, nonostante il percorso nel settore giovanile del Glentoran e la partecipazione al Mondiale Under 17 del 2025 con il Canada, non aveva un contratto per la nuova stagione. Così è partito da Belfast insieme al padre Kevin, attraversando Francia e Spagna per sostenere una serie di provini.

Il camper della sorella Charlie è diventato la loro casa per circa trenta giorni: un letto, un piccolo spazio per cucinare e tutto il necessario per spostarsi da un appuntamento all'altro. Tra le tappe anche un provino con l'Hércules di Alicante e un temporaneo ritorno a Londra. Non sono mancati i momenti difficili, tra nostalgia, incertezza e la paura che tanti chilometri non portassero a nulla.

Poi è arrivata la telefonata dall'Italia. L'opportunità con la Vigor Campagnano Gialloblù, società nata dopo il fallimento della Viterbese, si è trasformata nella svolta che aspettava. "Ci sono stati molti alti e bassi, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e il rischio ha dato i suoi frutti", ha raccontato Beimers. E ancora: "Vivere in un furgone è un'esperienza nuova e forse non la rifarò mai più, ma abbiamo imparato molto".

L'esordio, i numeri e la chiamata di Giannichedda

L'ambientamento in Italia non è stato immediato. Milo ha dovuto imparare una nuova lingua, conoscere un ambiente diverso e adattarsi a metodi di allenamento e richieste tecniche differenti, anche nel lavoro specifico dei portieri. Il sostegno dei compagni lo ha aiutato a superare le prime difficoltà.

Il debutto arriva il 6 settembre, da titolare nella vittoria per 4-0 sul campo dell'Anagni. Da allora Beimers ha disputato altre nove partite dal primo minuto, collezionando tre ulteriori clean sheet e subendo dieci gol nelle prime dieci giornate. Un turno di riposo invece dell'ultima gara giocata, la sconfitta interna con il Trastevere.

A completare il lieto fine è arrivata la convocazione di Giannichedda per lo stage della Rappresentativa Serie D dell'11 novembre a Roma. Nel frattempo papà Kevin è tornato a casa e il camper è pronto a essere restituito alla sorella Charlie. Per Milo comincia una nuova vita lontano dalla famiglia, ma con una squadra e un'occasione importante davanti. "Sono davvero orgoglioso di aver trovato una squadra e di poter continuare il mio percorso in Europa", ha dichiarato. Un risultato raggiunto dopo un'avventura che difficilmente dimenticherà.

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