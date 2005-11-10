I gioielli del Como fanno gola a tutti: su Da Cunha c'è la Premier, il punto

Una delle formazioni più seguite dal mondo del calcio internazionale è senza ombra di dubbio il Como. Ogni settimana gli spalti dello stadio Giuseppe Sinigaglia pullulano di osservatori, e figuriamoci davanti alle tv quanti club e scout si schierino a osservare la formazione di Cesc Fabregas. Vi abbiamo già citato Nico Paz e Maximo Perrone, due dei più seguiti e ricercati in tutta Europa. Non solo loro, però.

Il rinnovo per blindarlo

Anche Lucas Da Cunha è uno dei giocatori che sta maggiormente attirando attenzioni. Lo scorso luglio ha rinnovato ufficialmente il contratto coi lariani fino all'estate del 2031. Cesc Fabregas, al momento della firma, dedicò al francese parole al miele. "Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra". Il Capitano è uno dei simboli del Como, la sua crescita è rappresentata dalla chiamata da Zinedine Zidane e dall'esordio con la Nazionale della Francia.

C'è la Premier

Figuriamoci se i club inglesi possono fermarsi davanti a una firma e a un rinnovo. Il classe 2001 da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, Lucas ha collezionato 130 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. Un rendimento che ha conquistato molti, è finito sul taccuino di tante società di Premier League come Tottenham e Brentford ma non sarebbero le uniche. Anche se per convincerlo a lasciare la piazza che lo ha fatto diventare grande servirebbe una proposta irrinunciabile per tutti...