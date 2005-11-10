Como, Da Cunha al 45': "Dobbiamo continuare così, serve il secondo gol"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 21:49Serie A
autore Marco Pieracci
29.11.2026 21:49Serie A
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Lucas Da Cunha, capitano del Como, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro la Juventus: "Dobbiamo andare ancora, abbiamo visto che è difficile e bisogna continuare così per andare a fare il secondo gol".
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