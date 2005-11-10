Fantacalcio, gli indizi della 12ª giornata: i migliori della giornata
Luca Di Leonardo
La dodicesima giornata al fantacalcio è andata in archvio con diversi indizi (positivi) per le prossime giornate in Serie A.
PORTA
Bijlow (Sassuolo-Genoa): terzo clean sheet realizzato nelle ulitme 5 giornate
Mandas (Lazio-Lecce): quinto cleian sheet, è il miglior portiere per fantamedia della Serie A
DIFESA
Ramon (Como-Cagliari): terzo gol stagionale diventando, al pari di Bremer, il miglior difensore goleador.
Wesley (Parma-Roma): entra e cambia la Roma fornendo 3 assist, diventando il miglior assist man tra i difensori.
CENTROCAMPO
Kessie (Atalanta-Inter): ritrova la rete con la maglia dell'Atalanta candidandosi ad essere il rigorista della squdra bergamasca.
Da Cunha (Como-Cagliari): 2 gol nelle ulitme 3 giornate, sta ritornando ai livelli "fantacalcistici" dello scorso anno
ATTACCO
Osmajic (Sassuolo-Genoa): sesto gol dell'attaccante del Genoa ancora una volta decisivo per la squadra con la prima doppietta in Serie A.
PIo Esposito (Atalanta-Inter): la prima tripletta in Serie A non è bastata a dare i 3 punti all'Inter ma Pio cresce giornata dopo giornata.