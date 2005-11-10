Como, Da Cunha sbaglia il primo rigore di sempre: l'AEK Atene si salva sullo 0-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 21:34Serie A
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24.11.2026 21:34Serie A
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Rigore guadagnato dal Como con un intervento in anticipo di Valle su Majer al minuto 28: dal dischetto si è presentato Lucas Da Cunha che però dalla mattonella è prima scivolato e poi ha spedito fuori. Strakosha ringrazia e l'AEK Atene rimane sullo 0-0.
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