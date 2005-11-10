Giordano crede nella Lazio di Gattuso: "Juve e Napoli zoppicano: ora sei in ballo"

Come vola la Lazio di Gennaro Gattuso: dopo le prime sette giornate di campionato è l'unica squadra che è stata in grado di vincere tutte le partite giocate e ora si ritrova a condividere la vetta della classifica con l'Inter di Chivu. L'ex attaccante biancoceleste, Bruno Giordano, è intervenuto a Radiosei per dire la sua sul volo di Frattesi e compagni.

Giordano esalta Gattuso

Ecco le parole di Giordano, a partire dalla gestione del gruppo da parte di Gattuso, che a lui ricorda quella di Lippi: "Tanti che hanno avuto la fortuna di essere allenati da Lippi hanno oggi quella grande capacità di gestione del gruppo. Poi c’è la bellezza della partita di domenica che non va dispersa. Ci sono quelle partite che domini, poi hanno un sapore diverso se lo fai in casa di quelle due tre squadre che hanno fatto la storia. Come l’ha presentata la gara Gattuso era molto credibile perché parliamo di un ex calciatore ha fatto la storia", le sue impressioni riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Sul percorso della Lazio, aggiunge: "Ora non credo ci sia il rischio di un calo di tensione o dell’intensità nel corso della settimana. Poi arriveranno le sconfitte, come è logico che sia, ma per altri motivi. Il credo di Gattuso è quello della concentrazione, oltre che di concetti di gioco che sta mettendo in mostra. Certo, ora tutti si aspettano il massimo, ma i giocatori è questo quello che ricercano. La loro voglia di essere protagonisti è stato fondamentale. Ora sei in ballo e vuoi ballare".

Sulle rivali, fa notare: "Hai fatto tanto e ci sono squadre che zoppicano vistosamente come Napoli, Atalanta e Juventus. Poi la stagione è lunga, quelle rose sono superiori, ma credo che la Lazio può mantenere un grandissimo livello. Ora sono le altre che devono fare qualcosa di sensazionale per recuperare terreno”.