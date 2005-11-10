Giordano verso Juventus-Lazio: "Solo tre calciatori di Gattuso giocherebbero nei bianconeri"

A poco più di 48 ore da Juventus-Lazio, Bruno Giordano ha analizzato ai microfoni di Radiosei le caratteristiche della squadra bianconera e le opportunità per la formazione di Gattuso: "La sensazione è che la Juventus sia una squadra che sbilancia molto e ti dà tante possibilità di colpire in contropiede. Vedo poco equilibrio, anche in virtù della loro voglia di fare risultato". Proprio gli spazi concessi dai padroni di casa potrebbero diventare una delle chiavi della partita: "La Lazio deve essere brava a sfruttare gli spazi, che è anche un po' la forza della squadra biancoceleste in questo inizio di stagione".

Giordano: "Il problema potrebbe essere Kolo Muani"

Giordano invita però la Lazio a prestare attenzione anche alle proprie difficoltà difensive: "Anche la Lazio lascia degli spazi, il problema in tal senso potrebbe essere Kolo Muani. Loro giocano in casa, giocheranno in avanti, la Lazio può essere più tranquilla nell'accettazione del risultato, questo va sfruttato". L'ex attaccante si è poi soffermato sul confronto tra le due rose: "Quanti titolari della Lazio lo sarebbero anche alla Juventus? La differenza c'è, hanno tante assenze. Tavares, Taylor e Frattesi ci starebbero tranquillamente. In virtù dell'assenza di Yldiz, anche Zaccagni troverebbe una maglia. Per il resto sulla carta sono superiori".