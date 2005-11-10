Giordano su Napoli-Lazio: "Decisiva per i partenopei. Il loro caos un rischio per la Lazio"

Bruno Giordano, doppio ex di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di RadioSei per parlare del big match di domenica al 'Maradona'.

"Posta in palio alta per tutte e due - racconta l'ex attaccante -. La Lazio può permettersi di pareggiare o anche di perdere, starebbe facendo comunque qualcosa di sensazionale. Per il Napoli se non dovessero arrivare i tre punti sarebbe una stagione all’insegna del vediamo cosa sarà. Il Napoli deve dare una svolta, sarà una partita complicata per tutte e due perché la Lazio viene da un momento stratosferico, ci auguriamo che possa confermarlo anche domenica; dall’altra c’è una squadra in difficoltà che però ha qualche campione all’interno della squadra, e i campioni si possono svegliare da un momento all’altro.

Caos Napoli? Un rischio un più per la Lazio. I biancocelesti devono continuare così, serve dare continuità di ritmo, avendo gli uomini contati il Napoli può andare in difficoltà negli ultimi venti minuti".