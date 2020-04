Giroud verso il sì all'Inter. Biennale più opzione per il vice-Lukaku

Adesso che i terzi incomodi si sono fatti da parte, il lungo corteggiamento di Olivier Giroud potrebbe finalmente portare ai risultati sperati. Olivier vuole una storia seria, chiede di legarsi per "tutta la vita", almeno quella calcistica. E l'Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere pronta ad accontentarlo, riuscendo così a fornire a Conte, per la prossima stagione, quel vice-Lukaku inseguito invano sul mercato invernale.

Richiesta e offerta - Giroud ha un contratto in scadenza a giugno, l’idea di tornare a lavorare con Conte (da cui è stato allenato per sei mesi, dal gennaio 2018) continua a piacergli. Così, da quando è ufficialmente diventato padrone del proprio destino ha chiesto all’Inter un contratto per tre anni (oggi ne ha 33). Per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale, vicino agli otto milioni di euro a stagione. Troppi per il campionato italiano, per la situazione attuale e per un ruolo da dodicesimo uomo. Così per l’ingaggio si dovrebbe scendere ampiamente sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte (Lukaku e Eriksen, che hanno anche importanti bonus). Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa potrebbe essere l’offerta giusta.