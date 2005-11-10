Giuntoli difende De Ketelaere: "Ha iniziato più tardi la preparazione. Milan? Ko immeritato"

Intervistato da Sky Sport prima della sfida con l'Ajax, il ds nerazzurro Cristiano Giuntoli ha risposto anche a una domanda sul rendimento di Charles De Ketelaere e a un'altra sulla sconfitta di domenica col Milan. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

Il pensiero di Giuntoli su CDK e sul ko col Milan

Una riflessione su De Ketelaere, che attraversa un momento un po' critico a livello di prestazioni e non segna dall'inizio dell'anno, sebbene Sarri stia facendo di tutto per ritagliargli un ruolo su misura. Cosa servirebbe per riaccendere il giocatore ammirato ai Mondiali e nella recente Nations League con il Belgio?

"Intanto va ricordato che De Ketelaere ha fatto un grande Mondiale ed è un calciatore che ha cominciato la preparazione più tardi. Noi ci aspettiamo molto da lui, così come da altri elementi importanti della rosa. Credo sia solo una questione di tempo, ma sicuramente farà quello che sa fare".

Qualche settimana fa, nell'analizzare i problemi della sua Atalanta, aveva posto il dubbio che i giocatori avessero perso un po' del "bambino" che c'è in loro e che dovessero ritrovare l'entusiasmo, magari incrinato dalle tante nozioni tattiche di un calcio diverso apprese in poco tempo. L'Europa e queste grandi vetrine possono agevolare i calciatori nel ritrovare quello spirito?

"Sì, credo di sì: l'Europa e queste grandi vetrine ti fanno pensare di meno, ti danno grandi stimoli e ti fanno andare forte. Però credo anche che sia un percorso normale. Con il mister si è cambiata tutta la tattica rispetto a prima, e per un periodo i ragazzi hanno pensato troppo a quello che dovevano fare invece di farlo e basta. Ultimamente abbiamo svoltato: abbiamo fatto due belle vittorie e una sconfitta a mio avviso immeritata, giocando per tratti molto bene. Dobbiamo ripartire da queste cose e continuare a lavorare".