Gol della bandiera per l'Atalanta a Monaco: 4-1 sul campo del Bayern segnato da Samardzic
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Ecco il gol della bandiera, 4-1 dell'Atalanta sul campo del Bayern Monaco all'85' con Lazar Samardzic. Nasce tutto da calcio d'angolo, capitan Pasalic fa sponda e la palla arriva sul palo lontano, dove il serbo deposita in rete da due passi. Il risultato aggregato dell'ottavo di Champions League è comunque 10-2 per i tedeschi.
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