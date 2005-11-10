Primo gol in Serie A per Kouadio: Monza avanti 1-0 contro il Cagliari all'intervallo

Termina 1-0 il primo tempo tra Monza e Cagliari. Le occasioni migliori per passare in vantaggio sono per i sardi, un po' spreconi. Alla fine ci pensa Eddy Kouadio a interrompere l'equilibrio al 40' regalandosi il primo gol in Serie A.

Nzola e Mendy spreconi

Nei primi quaranta minuti a regnare sostanzialmente è l'equilibrio, anche se le occasioni più ghiotte sono di parte sarda. Al 22' un'imbucata perfetta di Romano lancia Nzola a tu per tu con Tornqvist, bravissimo a chiudere lo specchio all'angolano con un'uscita provvidenziale. Al 29' ancora Cagliari pericoloso: Maldini inventa per Mendy che resiste alla carica di Carboni e calcia un diagonale velenoso che trova ancora la respinta dell'ex portiere del Como.

Kouadio si sblocca in Serie A

Nonostante un Cagliari migliore, è il Monza a sbloccare la partita al 40'. Kouadio recupera il pallone dai piedi di Daniel Maldini - che ha protestato per un fallo nell'occasione - e innesca un contropiede. La palla finisce sui piedi di Dany Mota che verticalizza per lo stesso Kouadio. Il difensore classe 2006 si ritrova davanti a Caprile e lo batte portando i suoi avanti all'intervallo e regalandosi la prima rete in Serie A della sua carriera.