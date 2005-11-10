Kouadio: "Contento della chiamata di Baldini con l'Under 21. Proveremo a vincere l'Europeo"

La Nazionale Under 21 italiana si avvicina ai due test di questa ‘finestra’ di novembre. Domani gli Azzurrini partiranno alla volta della Francia, dove venerdì 13 alle 18:30 affronteranno i transalpini nella prima delle due amichevoli in programma. In seguito, per Baldini e i suoi sarà la volta del match contro il Belgio, in programma lunedì 16 allo stadio Armando Picchi di Livorno alle 18:15.

Tra i volti nuovi dell’Under 21 c’è anche Eddy Kouadio, che ha parlato ai microfoni ufficiali della FIGC: "Sto vivendo un bellissimo momento. Quello dell’Under 21 è, come si vede anche da fuori, un gruppo fantastico in cui mi sto trovando benissimo. Sono stato davvero felice per la chiamata, non vedevo l’ora di esserci. Siamo molto uniti, alcuni ragazzi li conoscevo già: è come una piccola famiglia".

E ancora, sui prossimi obiettivi: "Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francia e Belgio sono due squadre molto forti: saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha già detto il mister, dovremo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti: è così che si costruiscono i risultati".

Infine, parlando del CT Silvio Baldini, Kouadio aggiunge: “Mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l’Europeo: proveremo, perché no, a vincerlo”.