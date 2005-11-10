Chissà se questa sera Eddy Kouadio indosserà, metaforicamente parlando, il suo vestito migliore. Alle 20:45, nella sfida del Brianteo contro la Fiorentina, il giovane difensore del Monza si troverà infatti di fronte al suo passato e (forse) al suo futuro. Il classe 2006, infatti, è ancora di proprietà del club viola, che sta osservando con grande soddisfazione la sua crescita, maturata anche grazie alla sapiente guida di Ivan Juric. Una serata, dunque, in cui Kouadio avrà l'occasione di mettersi in mostra proprio davanti a chi, per primo, ha creduto nel suo talento.

Fiorentina, tra passato e futuro

Kouadio, nato a Prato, è cresciuto nelle giovanili viola dove vi milita dal 2021. Il ragazzo si è messo in mostra al grande pubblico per la prima volta la scorsa stagione, giocata tra prima squadra e Primavera. Con i grandi Kouadio ha messo a referto cinque presenze in Conference League a cui se ne sommano altre tre in Serie A. Nella Primavera di Galloppa, invece, il difensore ci ha giocato poco ma è stato comunque determinante nella vittoria dello Scudetto realizzando pure il gol decisivo nella finale vinta 2-1 contro il Parma. Il giocatore resta legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2030 e in estate farà certamente ritorno al Viola Park, vedremo se per restare o se per salutare di nuovo, magari questa volta in modo definitivo.

Il presente si chiama Monza

Il presente, però, si chiama Monza. E questa sera Kouadio sarà chiamato a fare la sua parte per evitare il quinto ko consecutivo, un risultato che rischierebbe di compromettere quanto di buono costruito dai brianzoli nella prima parte di stagione. Toccherà ancora a lui presidiare il centro-destra della retroguardia disegnata da Juric, che considera il classe 2006 un punto fermo del proprio scacchiere tattico. I numeri, del resto, raccontano meglio di qualsiasi parola il suo peso nella squadra visto che Kouadio è partito titolare in nove delle dieci gare fin qui disputate, diventando il secondo giocatore della rosa per minutaggio, alle spalle del solo Birindelli. Prestazioni e continuità che non sono passate inosservate, attirando non soltanto l'attenzione della Fiorentina, ma anche quella del CT Roberto Mancini, che lo scorso settembre gli ha già aperto le porte della Nazionale maggiore con una prima convocazione, in attesa di poter festeggiare anche il debutto.