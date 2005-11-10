Gonçalo Ramos ha lavorato in gruppo: è recuperato per Udinese-Milan
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Simone Bernabei
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Oggi alle 13:38Serie A
autore Simone Bernabei
23.10.2026 13:38Serie A
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Ruben Amorim lo aveva fatto intendere: "Goncalo Ramos non ha niente di particolarmente grave". E infatti gli esami strumentali a cui si era sottoposto il centravanti del Milan avevano dato esito negativo, derubricando il problema muscolare al polpaccio a semplice affaticamento.
Nella giornata di oggi il portoghese si è allenato in gruppo, all'interno della seduta ridotta per i giocatori che hanno giocato poco o niente ieri sera contro il Bournemouth. Un'indicazione precisa, che porta a pensare ad una sua presenza e titolarità per il match di domenica sera in casa dell'Udinese.
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