Gonçalo Ramos ha lavorato in gruppo: è recuperato per Udinese-Milan

Ruben Amorim lo aveva fatto intendere: "Goncalo Ramos non ha niente di particolarmente grave". E infatti gli esami strumentali a cui si era sottoposto il centravanti del Milan avevano dato esito negativo, derubricando il problema muscolare al polpaccio a semplice affaticamento.

Nella giornata di oggi il portoghese si è allenato in gruppo, all'interno della seduta ridotta per i giocatori che hanno giocato poco o niente ieri sera contro il Bournemouth. Un'indicazione precisa, che porta a pensare ad una sua presenza e titolarità per il match di domenica sera in casa dell'Udinese.