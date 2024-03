"Grazie di tutto Joe". Il messaggio di cordoglio di Barak per la scomparsa di Barone

vedi letture

Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina, che nella giornata di domenica aveva accusato un malore, si è spento oggi all'età di 57 anni. Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, con una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare così Barone: "Grazie di tutto Joe, avrai sempre spazio dentro il mio cuore", ha scritto il centrocampista ceco.

Il comunicato della Fiorentina

"Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.

Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.

Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".

Non è servita a niente l'operazione alle coronarie effettuata, con successo, proprio domenica, la situazione era ormai compromessa e le condizioni del dirigente sono peggiorate con il passare delle ore. La Fiorentina aveva fin da subito parlato di condizioni critiche, con due comunicati che non hanno mai aperto totalmente alla speranza. Fino al momento della morte.