Ufficiale Strelec saluta definitivamente lo Spezia. Lo Slovan Bratislava ha riscattato l'attaccante

vedi letture

David Strelec è tornato definitivamente allo Slovan Bratislava, che l’aveva prelevato la scorsa estate in prestito dallo Spezia. Il club slovacco infatti ha attivato l’opzione per il suo riscatto e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028. Al club ligure andranno 1,2 milioni di euro che si aggiungono ai 300mila già incassati al momento del prestito.

L’attaccante classe 2001 in patria, e nel club in cui è cresciuto, è tornato a esprimersi su ottimi livelli segnando 14 reti e fornendo 11 assist in 43 presenze stagionali. “Quando sono tornato in estate sapevo che sarebbe stato bello, sono a casa. - ha spiegato Strelec ai canali ufficiali del club – La stagione è andata bene per me dal punto di vista calcistico, ma so che si può fare sempre meglio. Credo che il prossimo anno sarà migliore e insieme avremo successo. Sono felice di restare allo Slovan, la mia casa”.