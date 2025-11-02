Grido Inter: autogol di Frese al 94' al Bentegodi, nerazzurri avanti 2-1
All'ultimo respiro l'Inter fa sua la sfida del Bentegodi: Barella mette al centro un pallone che Lautaro Martinez spizza in rete. I nerazzurri segnano al 94' al Bentegodi il gol del 2-1.
