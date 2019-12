Haaland-Dortmund, tutte le cifre: 15 milioni di commissione per Raiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Un'operazione piuttosto "economica" in quanto a costo del cartellino, che - come riporta la Bild - ha comportato però per i gialloneri altrettanti esborsi in premi e commissioni. Eccoli, nel dettaglio:

- 22 milioni di euro al Red Bull Salisburgo (cifra pari alla clausola di risoluzione presente nel contratto);

- 15 milioni di commissione all'agente di Haaland, Mino Raiola;

- 8 milioni di premio firma per Haaland;

- 8 milioni a stagione per quattro anni e mezzo come stipendio per Haaland.

Proprio così, il Borussia Dortmund ha convinto il giovane bomber norvegese a scegliere il 'Muro Giallo' piuttosto che la Juventus o il Manchester United. Contratto fino al 2024 e trasferimento effettivo già da questo mese di gennaio.