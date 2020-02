Giornata di presentazione per Lukas Haraslin, uno degli acquisti di gennaio del Sassuolo. In conferenza stampa, il giocatore neroverde ha parlato - tra le altre cose - anche dei primi giorni con la nuova maglia: "Il Sassuolo è una squadra giovane, forte, ne ho sentito parlare. Giocatori giovanissimi. Io preferisco giocare a sinistra ma ho fatto più gol da esterno destro. Posso giocare a destra e a sinistra senza problemi".

Come giudichi il Sassuolo, squadra e società, da fuori?

"Ho fatto questa scelta perché ho sentito che la società e la squadra sono buone. Ho parlato con il direttore Palmieri per tanto tempo, mi ha parlato in maniera positiva del Sassuolo, del direttore Carnevali e per questo ho scelto il Sassuolo".