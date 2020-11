Hellas, Magnani: "Juric e De Zerbi? Le loro filosofie non vanno paragonate, ma solo apprezzate"

Arrivato all'Hellas Verona nell'ultima estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, Giangiacomo Magnani si è presentato quest'oggi ufficialmente in conferenza stampa, soffermandosi anche sul possibile paragone tra Juric e il suo ex tecnico De Zerbi: "Che differenze ci sono? Penso che la differenza sia evidente, guardando le partite delle rispettive squadre. Il Sassuolo ricerca il possesso continuamente, il Verona dal punto di vista fisico cerca la riconquista, per far male il prima possibile. Sono due filosofie opposte, entrambe giuste o sbagliate, non sta a me dirlo. Per questo non vanno paragonate, ma apprezzate".

